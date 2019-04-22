​С АЧГ добыто более 481 млн тонн нефти

С начала разработки блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) (1997 год) и по 1 апреля этого года было добыто 481,1 млн тонн нефти и 156,2 млрд кубометров газа.
Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на IV "Международном форуме SOCAR: Downstream Каспий и Центральная Азия".
По его словам, в первом квартале этого года объем добычи нефти в Азербайджане составил 9,7 млн тонн. Из них 6,9 млн тонн пришлось на АЧГ: "За отчетный период с АЧГ добыто 3,2 млрд кубометров газа. С этого блока планируется дополнительно добыть 500 млн тонн нефти".
Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. 14 сентября 2017 года соглашение дополнено и продлено до 2049 года.
Günel AbbasovaАвтор новости