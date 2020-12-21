С АЧГ добыто 522 млн тонн сырой нефти

С “Азери-Чираг-Гюнешли” и “Шахдениз” в азербайджанском секторе Каспия с момента ввода в эксплуатацию по 1 декабря добыто в общей сложности 552 млн тонн нефти (вместе с конденсатом)

С блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и газоконденсатного месторождения “Шахдениз” в азербайджанском секторе Каспия с момента ввода в эксплуатацию по 1 декабря добыто в общей сложности 552 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за 11 месяцев текущего года.

Согласно информации, с АЧГ добыто 522 млн тонн сырой нефти, а с “Шахдениз” - 30 млн тонн конденсата. С момента ввода в эксплуатацию АЧГ и Шахдениз по 1 декабря 2020 года на экспорт было направлено 551,3 миллиона тонн нефти (вместе с конденсатом).