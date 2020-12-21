О нас
Report Georgia
Аудио новости

С АЧГ добыто 522 млн тонн сырой нефти

С АЧГ добыто 522 млн тонн сырой нефти С “Азери-Чираг-Гюнешли” и “Шахдениз” в азербайджанском секторе Каспия с момента ввода в эксплуатацию по 1 декабря добыто в общей сложности 552 млн тонн нефти (вместе с конденсатом)
Энергетика
21 декабря 2020 г. 15:54
С АЧГ добыто 522 млн тонн сырой нефти

С блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и газоконденсатного месторождения “Шахдениз” в азербайджанском секторе Каспия с момента ввода в эксплуатацию по 1 декабря добыто в общей сложности 552 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за 11 месяцев текущего года.

Согласно информации, с АЧГ добыто 522 млн тонн сырой нефти, а с “Шахдениз” - 30 млн тонн конденсата. С момента ввода в эксплуатацию АЧГ и Шахдениз по 1 декабря 2020 года на экспорт было направлено 551,3 миллиона тонн нефти (вместе с конденсатом).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu günə qədər AÇG-dən 522 mln ton xam neft çıxarılıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
19 декабря 2020 г. 17:57
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
17 декабря 2020 г. 11:56
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
17 декабря 2020 г. 10:39
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
11 декабря 2020 г. 14:48
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi