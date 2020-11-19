С АЧГ добыто 520,1 млн тонн сырой нефти

С момента ввода в эксплуатацию блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и газоконденсатного месторождения “Шахдениз” в азербайджанском секторе Каспия по 1 ноября было добыто в общей сложности 549,7 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

С момента ввода в эксплуатацию блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и газоконденсатного месторождения “Шахдениз” в азербайджанском секторе Каспия по 1 ноября было добыто в общей сложности 549,7 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики за 10 месяцев этого года.

По данным, с АЧГ добыто 520,1 млн тонн сырой нефти, с "Шахдениз" - 29,6 млн тонн конденсата. С момента ввода в эксплуатацию АЧГ и "Шахдениз" по 1 ноября 2020 года экспортировано 549,2 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).