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С АЧГ добыто 520,1 млн тонн сырой нефти

С АЧГ добыто 520,1 млн тонн сырой нефти С момента ввода в эксплуатацию блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и газоконденсатного месторождения “Шахдениз” в азербайджанском секторе Каспия по 1 ноября было добыто в общей сложности 549,7 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).
Энергетика
19 ноября 2020 г. 15:39
С АЧГ добыто 520,1 млн тонн сырой нефти

С момента ввода в эксплуатацию блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и газоконденсатного месторождения “Шахдениз” в азербайджанском секторе Каспия по 1 ноября было добыто в общей сложности 549,7 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики за 10 месяцев этого года.

По данным, с АЧГ добыто 520,1 млн тонн сырой нефти, с "Шахдениз" - 29,6 млн тонн конденсата. С момента ввода в эксплуатацию АЧГ и "Шахдениз" по 1 ноября 2020 года экспортировано 549,2 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

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Версия на азербайджанском языке Bugünə qədər AÇG-dən 520,1 mln ton xam neft çıxarılıb

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