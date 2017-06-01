С АЧГ добыто 428 млн тонн нефти

© Report.az

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ С расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери, Чыраг и Глубоководный Гюнешли" (АЧГ, "Контракт века") с начала разработки и по сегодняшний день добыто 428,4 млн тонн нефти и 133 млрд кубометров газа.

Как передает Report, об этом сообщил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде в своем выступлении на проходящей в Баку международной нефтегазовой конференции.

По его словам, в проект АЧГ инвестированы средства в объеме 42 млрд долларов.

Отметим, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. Участниками проекта являются компании BP (35, 8%-оператор), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (2,7%).