С АЧГ до сегодняшнего дня добыто 246 млн тонн прибыльной нефти

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ По состоянию на 1 октября этого года на мировом рынке продано 246 млн тонн прибыльной нефти с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери, Чираг и Глубоководный Гюнешли" (АЧГ, "Контракт века").

Как передает Report, об этом сообщил советник первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Алекбер Аббасов на проходящей в Баку Каспийской технической конференции и выставке (1-3 ноября).

По его словам, с начала разработки с АЧГ добыто 438 млн тонн нефти и 138 млрд кубометров газа.

А. Аббасов также добавил, что за отчетный период на мировой рынок экспортировано 459 млн тонн азербайджанской нефти, из которых на долю трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан пришлось 342 млн тонн.

Отметим, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" было подписано 20 сентября 1994 года в Баку.

14 сентября этого года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). Соглашение вчера было ратифицировано в Милли Меджлисе.