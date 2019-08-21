С 2020 года в силу вступает новое регулирование Международной морской организации ООН (IMO) по содержанию в судовом топливе серы.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, спрос на казахстанскую нефть может измениться из-за новых требований к содержанию серы в судовом топливе, считает эксперт S&P Global Platts Паула Ванланингэм.

«Изменение в регулировании IMO (Международная морская организация ООН) будет иметь косвенное воздействие на сортировку нефти и переработку по всему миру, включая Казахстан. CPC Blend, основной сорт казахстанской нефти, перевозимой по морю, содержит больше серы, чем другие сорта легкой сырой нефти, однако он не считается рынком в качестве высокосернистой нефти, как, к примеру, иракский сорт Basrah или даже российский Urals. Однако из-за более высокого содержания серы в сравнении с теми сортами, с которыми он конкурирует, он может быть заменен в сырье для переработки в пользу менее сернистых легких сортов или же, наоборот, столкнуться с дисконтом, чтобы покрыть разницу между ним и другими легкими сортами», - пояснила она.

Хотя еще никто не уверен, как новая регуляция IMO повлияет на глобальные рынки нефти, включая сырье и нефтепродукты, поэтому ценовые команды Platts не дают каких-либо прогнозов вокруг того, что произойдет с ценами наперед. В целом текущие ожидания общего рынка говорят, что высокосернистый мазут, ранее широко используемый в качестве судового топлива, будет продаваться со скидкой из-за регулирования Международной морской организации, и таким образом, впоследствии это выльется в соответствующее падение в сравнительной стоимости как высокосернистых сортов, так и марок нефти со средним содержанием серы, таких как CPC Blend, подчеркнула специалист.

Напомним, что с начала следующего года содержание серы в судовом топливе по требованиям IMO должно быть снижено с 3,5% до 0,5% для уменьшения вредных выбросов в атмосферу. На днях Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития сообщил, что для обеспечения нулевого сброса на воде были утверждены правила предотвращения загрязнений с морских судов.