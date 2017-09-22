С 2020 года на месторождении "Умид" планируется начать строительство второго основания

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Уже с 2020 года на газоконденсатном месторождении "Умид", расположенном в азербайджанском секторе Каспия, планируется начать строительство стационарного морского основания № 2.

Как передает Report, об этом сообщил вице-президент SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов в посвященном Дню нефтяников специальном выпуске газеты "Ики сахиль".

С пробуренной на новой платформе скважины с 2021 года планируется добывать 1 200 тыс. кубометров газа и 200 тонн конденсата в сутки.

Вице-президент SOCAR отметил, что в рамках проекта полномасштабной разработки месторождения также предусмотрено строительство третьего основания и бурение дополнительных скважин.

Он также добавил, что суточный дебит каждой из двух скважин, которые будут пробурены на имеющейся платформе (№1) в 2018 и в 2019 годах, составит 1 200 тыс. кубометров газа и 200 тонн конденсата.

"До настоящего времени (с 2012 года) с месторождения было добыто до 1,5 млрд кубометров газа и 237,4 тыс. тонн конденсата", - отметил он.

Я. Лятифов сообщил, что на перспективной структуре "Бабек" посредством плавучей буровой установки "Деде Горгуд" будет пробурена разведочная скважина на глубину 6 500 м, которую планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году. По его словам, добываемый с первой подводной скважины ресурс будет транспортироваться в центральную морскую стационарную платформу, которую планируется построить на месторождении "Умид".

Отметим, что месторождение "Умид" расположено в 75 км южнее Баку, на расстоянии 40 км от суши. Месторождение открыто в 2010 году. Общие запасы месторождения оцениваются в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.

Рисковый сервисный контракт "О разведке и разработке морского блока, включающего месторождение "Умид" и перспективные структуры "Бабек" в азербайджанском секторе Каспия" между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и компанией SOCAR Umid Oil&Gaz Ltd. и “Договор о проведении нефтегазовых операций по разведке и разработке морского блока, включающего месторождение "Умид" и перспективные структуры "Бабек" в азербайджанском секторе Каспия" между SOCAR Umid Oil & Gaz Ltd и Umid, Babek Exploration & Production" были подписаны 12 января этого года, а 2 мая утверждены Милли Меджлисом.