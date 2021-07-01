С 1 июля Азербайджан может нарастить нефтедобычу в рамках ОПЕК+

Новые, увеличенные квоты по добыче нефти странами ОПЕК+, вступают в силу с 1 июля. При этом Саудовская Аравия снимает последний «транш» своих добровольных ограничений.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, с учетом саудовского фактора суммарная добыча «черного золота» всеми подписантами сделки ОПЕК+ может вырасти в июле на 841 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем.
В апреле страны-участницы группы ОПЕК+ согласовали постепенное увеличение добычи нефти, которое они притормаживали с января: в мае ОПЕК+ было разрешено нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне — еще на 350 тыс. баррелей в сутки, в июле — на 441 тыс. баррелей в сутки.
За счет того, что Россия и Казахстан с февраля по апрель могли наращивать добычу, в то время как другие держали ее на январском уровне, в мае-июле распределение квот происходило не пропорционально. Россия может увеличивать свою добычу на 39 тыс. баррелей в сутки каждый месяц, Казахстан — на 6 тыс. баррелей в сутки в месяц.
Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения, которые приняла на себя с февраля в объеме 1 млн б/с: в мае — на 250 тыс. баррелей в сутки, в июне — еще на 350 тыс. баррелей в сутки, в июле дополнительно на 400 тыс. баррелей в сутки.
Накануне министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман сообщил, какой объем добывала Саудовская Аравия в мае: «Мы с точностью до запятой добывали то, что предполагали добывать, — 8,482 млн баррелей в сутки».
Официальная квота Саудовской Аравии на июнь — 9,347 млн баррелей в сутки. В июне страна планировала ограничить добычу только на 400 тыс. баррелей в сутки от оговоренного уровня, и добывать 8,947 млн баррелей в сутки (официальных данных еще нет). Квота королевства на июль — 9,495 млн баррелей в сутки, ограничения снимаются полностью. Таким образом, в текущем месяце королевство сможет нарастить нефтедобычу на 548 тыс. баррелей в сутки к июню.
В результате с июля страны ОПЕК+ выходят на квоты, которые должны были действовать с января 2021 году, но были заморожены из-за пандемии COVID-19. В частности, добыча РФ уравняется с добычей Саудовской Аравии на уровне почти 9,5 млн баррелей в сутки (конденсат в сделке не учитывается).
Новые квоты нефтедобычи для ведущих производителей сырья (тыс. б/с)*
|
Страна
|
База отсчета: окт. 2018г
|
Квота
|
Добыча
|
Квота
|
Добыча
|
Алжир
|
1057
|
‑159
|
898
|
‑145
|
912
|
Ангола
|
1528
|
‑230
|
1298
|
‑209
|
1319
|
Конго
|
325
|
‑49
|
276
|
‑44
|
281
|
Экваториальная Гвинея
|
127
|
‑19
|
108
|
‑17
|
110
|
Габон
|
187
|
‑28
|
159
|
‑26
|
161
|
Ирак
|
4653
|
‑699
|
3954
|
‑637
|
4016
|
Кувейт
|
2809
|
‑422
|
2387
|
‑384
|
2425
|
Нигерия
|
1829
|
‑275
|
1554
|
‑250
|
1579
|
Саудовская Аравия
|
11 000
|
‑1653
|
9347
|
‑1505
|
9495
|
ОАЭ
|
3168
|
‑476
|
2692
|
‑433
|
2735
|
ОПЕК (страны, участвующие в сделке ОПЕК+)
|
26 683
|
‑4010
|
22673
|
‑3650
|
23 033
|
Азербайджан
|
718
|
‑108
|
610
|
‑98
|
620
|
Бахрейн
|
205
|
‑31
|
174
|
‑28
|
177
|
Бруней
|
102
|
‑15
|
87
|
‑14
|
88
|
Казахстан
|
1709
|
‑240
|
1469
|
‑234
|
1475
|
Малайзия
|
595
|
‑89
|
506
|
‑81
|
514
|
Мексика
|
1753
|
0
|
1753
|
0
|
1753
|
Оман
|
883
|
‑133
|
750
|
‑121
|
762
|
Россия
|
11 000
|
‑1543
|
9457
|
‑1505
|
9495
|
Судан
|
75
|
‑11
|
64
|
‑10
|
65
|
Южный Судан
|
130
|
‑20
|
110
|
‑18
|
112
|
не-ОПЕК
|
17 170
|
‑2190
|
14 980
|
‑2109
|
15061
|
ВСЕГО
|
43 853
|
‑6200
|
37 653
|
‑5759
|
38 094
*Объемы не включают добровольные ограничения Саудовской Аравии
Отметим, что 1 июля проходит министерский саммит ОПЕК+, на котором будет обсуждаться производственная политика на август. Кроме того, некоторые отраслевые аналитики полагают, что на саммите будет обсуждаться вопрос о продлении сделки ОПЕК+ после апреля 2022 года.