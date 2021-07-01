С 1 июля Азербайджан может нарастить нефтедобычу в рамках ОПЕК+

Новые, увеличенные квоты по добыче нефти странами ОПЕК+, вступают в силу с 1 июля

Новые, увеличенные квоты по добыче нефти странами ОПЕК+, вступают в силу с 1 июля. При этом Саудовская Аравия снимает последний «транш» своих добровольных ограничений.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, с учетом саудовского фактора суммарная добыча «черного золота» всеми подписантами сделки ОПЕК+ может вырасти в июле на 841 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем.

В апреле страны-участницы группы ОПЕК+ согласовали постепенное увеличение добычи нефти, которое они притормаживали с января: в мае ОПЕК+ было разрешено нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне — еще на 350 тыс. баррелей в сутки, в июле — на 441 тыс. баррелей в сутки.

За счет того, что Россия и Казахстан с февраля по апрель могли наращивать добычу, в то время как другие держали ее на январском уровне, в мае-июле распределение квот происходило не пропорционально. Россия может увеличивать свою добычу на 39 тыс. баррелей в сутки каждый месяц, Казахстан — на 6 тыс. баррелей в сутки в месяц.

Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения, которые приняла на себя с февраля в объеме 1 млн б/с: в мае — на 250 тыс. баррелей в сутки, в июне — еще на 350 тыс. баррелей в сутки, в июле дополнительно на 400 тыс. баррелей в сутки.

Накануне министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман сообщил, какой объем добывала Саудовская Аравия в мае: «Мы с точностью до запятой добывали то, что предполагали добывать, — 8,482 млн баррелей в сутки».

Официальная квота Саудовской Аравии на июнь — 9,347 млн баррелей в сутки. В июне страна планировала ограничить добычу только на 400 тыс. баррелей в сутки от оговоренного уровня, и добывать 8,947 млн баррелей в сутки (официальных данных еще нет). Квота королевства на июль — 9,495 млн баррелей в сутки, ограничения снимаются полностью. Таким образом, в текущем месяце королевство сможет нарастить нефтедобычу на 548 тыс. баррелей в сутки к июню.

В результате с июля страны ОПЕК+ выходят на квоты, которые должны были действовать с января 2021 году, но были заморожены из-за пандемии COVID-19. В частности, добыча РФ уравняется с добычей Саудовской Аравии на уровне почти 9,5 млн баррелей в сутки (конденсат в сделке не учитывается).

Новые квоты нефтедобычи для ведущих производителей сырья (тыс. б/с)*

Страна База отсчета: окт. 2018г Квота

в июне 2021 г. Добыча

в июне Квота

в июле Добыча

в июле Алжир 1057 ‑159 898 ‑145 912 Ангола 1528 ‑230 1298 ‑209 1319 Конго 325 ‑49 276 ‑44 281 Экваториальная Гвинея 127 ‑19 108 ‑17 110 Габон 187 ‑28 159 ‑26 161 Ирак 4653 ‑699 3954 ‑637 4016 Кувейт 2809 ‑422 2387 ‑384 2425 Нигерия 1829 ‑275 1554 ‑250 1579 Саудовская Аравия 11 000 ‑1653 9347 ‑1505 9495 ОАЭ 3168 ‑476 2692 ‑433 2735 ОПЕК (страны, участвующие в сделке ОПЕК+) 26 683 ‑4010 22673 ‑3650 23 033 Азербайджан 718 ‑108 610 ‑98 620 Бахрейн 205 ‑31 174 ‑28 177 Бруней 102 ‑15 87 ‑14 88 Казахстан 1709 ‑240 1469 ‑234 1475 Малайзия 595 ‑89 506 ‑81 514 Мексика 1753 0 1753 0 1753 Оман 883 ‑133 750 ‑121 762 Россия 11 000 ‑1543 9457 ‑1505 9495 Судан 75 ‑11 64 ‑10 65 Южный Судан 130 ‑20 110 ‑18 112 не-ОПЕК 17 170 ‑2190 14 980 ‑2109 15061 ВСЕГО 43 853 ‑6200 37 653 ‑5759 38 094

*Объемы не включают добровольные ограничения Саудовской Аравии

Отметим, что 1 июля проходит министерский саммит ОПЕК+, на котором будет обсуждаться производственная политика на август. Кроме того, некоторые отраслевые аналитики полагают, что на саммите будет обсуждаться вопрос о продлении сделки ОПЕК+ после апреля 2022 года.