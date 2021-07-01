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С 1 июля Азербайджан может нарастить нефтедобычу в рамках ОПЕК+

С 1 июля Азербайджан может нарастить нефтедобычу в рамках ОПЕК+ Новые, увеличенные квоты по добыче нефти странами ОПЕК+, вступают в силу с 1 июля
Энергетика
1 июля 2021 г. 17:25
С 1 июля Азербайджан может нарастить нефтедобычу в рамках ОПЕК+

Новые, увеличенные квоты по добыче нефти странами ОПЕК+, вступают в силу с 1 июля. При этом Саудовская Аравия снимает последний «транш» своих добровольных ограничений.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, с учетом саудовского фактора суммарная добыча «черного золота» всеми подписантами сделки ОПЕК+ может вырасти в июле на 841 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем.

В апреле страны-участницы группы ОПЕК+ согласовали постепенное увеличение добычи нефти, которое они притормаживали с января: в мае ОПЕК+ было разрешено нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне — еще на 350 тыс. баррелей в сутки, в июле — на 441 тыс. баррелей в сутки.

За счет того, что Россия и Казахстан с февраля по апрель могли наращивать добычу, в то время как другие держали ее на январском уровне, в мае-июле распределение квот происходило не пропорционально. Россия может увеличивать свою добычу на 39 тыс. баррелей в сутки каждый месяц, Казахстан — на 6 тыс. баррелей в сутки в месяц.

Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения, которые приняла на себя с февраля в объеме 1 млн б/с: в мае — на 250 тыс. баррелей в сутки, в июне — еще на 350 тыс. баррелей в сутки, в июле дополнительно на 400 тыс. баррелей в сутки.

Накануне министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман сообщил, какой объем добывала Саудовская Аравия в мае: «Мы с точностью до запятой добывали то, что предполагали добывать, — 8,482 млн баррелей в сутки».

Официальная квота Саудовской Аравии на июнь — 9,347 млн баррелей в сутки. В июне страна планировала ограничить добычу только на 400 тыс. баррелей в сутки от оговоренного уровня, и добывать 8,947 млн баррелей в сутки (официальных данных еще нет). Квота королевства на июль — 9,495 млн баррелей в сутки, ограничения снимаются полностью. Таким образом, в текущем месяце королевство сможет нарастить нефтедобычу на 548 тыс. баррелей в сутки к июню.

В результате с июля страны ОПЕК+ выходят на квоты, которые должны были действовать с января 2021 году, но были заморожены из-за пандемии COVID-19. В частности, добыча РФ уравняется с добычей Саудовской Аравии на уровне почти 9,5 млн баррелей в сутки (конденсат в сделке не учитывается).

Новые квоты нефтедобычи для ведущих производителей сырья (тыс. б/с)*

Страна

База отсчета: окт. 2018г

Квота
в июне 2021 г.

Добыча
в июне

Квота
в июле

Добыча
в июле

Алжир

1057

‑159

898

‑145

912

Ангола

1528

‑230

1298

‑209

1319

Конго

325

‑49

276

‑44

281

Экваториальная Гвинея

127

‑19

108

‑17

110

Габон

187

‑28

159

‑26

161

Ирак

4653

‑699

3954

‑637

4016

Кувейт

2809

‑422

2387

‑384

2425

Нигерия

1829

‑275

1554

‑250

1579

Саудовская Аравия

11 000

‑1653

9347

‑1505

9495

ОАЭ

3168

‑476

2692

‑433

2735

ОПЕК (страны, участвующие в сделке ОПЕК+)

26 683

‑4010

22673

‑3650

23 033

Азербайджан

718

‑108

610

‑98

620

Бахрейн

205

‑31

174

‑28

177

Бруней

102

‑15

87

‑14

88

Казахстан

1709

‑240

1469

‑234

1475

Малайзия

595

‑89

506

‑81

514

Мексика

1753

0

1753

0

1753

Оман

883

‑133

750

‑121

762

Россия

11 000

‑1543

9457

‑1505

9495

Судан

75

‑11

64

‑10

65

Южный Судан

130

‑20

110

‑18

112

не-ОПЕК

17 170

‑2190

14 980

‑2109

15061

ВСЕГО

43 853

‑6200

37 653

‑5759

38 094

*Объемы не включают добровольные ограничения Саудовской Аравии

Отметим, что 1 июля проходит министерский саммит ОПЕК+, на котором будет обсуждаться производственная политика на август. Кроме того, некоторые отраслевые аналитики полагают, что на саммите будет обсуждаться вопрос о продлении сделки ОПЕК+ после апреля 2022 года.

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