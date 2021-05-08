Rystad прогнозирует дефицит СПГ на мировом рынке

В период с 2026 по 2030 гг. на рынок может не поступить до 9 млн тонн СПГ в год, что нарушит мировой баланс

Дефицит сжиженного природного газа (СПГ) может возникнуть по причине вероятных задержек в развитии СПГ-проектов в Мозамбике ввиду ухудшения ситуации с безопасностью в этой стране.

Как передает Report, об этом сообщает oilexp со ссылкой на прогноз аналитиков Rystad Energy.

Недавнее заявление Total о форс-мажорных обстоятельствах свидетельствует о неопределенных задержках на его береговом СПГ-комплексе в Мозамбике.

Топ-менеджмент французского энергетического гиганта заявил, что беспорядки задержат запуск проекта минимум на год, в то время как ранее первый газ ожидался в 2024 году. «Беспорядки с применением насилия также угрожают компании ExxonMobil, которая еще не приняла решение о реализации проекта Rovuma LNG. Вместе эти два проекта представляют собой 28 млн тонн СПГ в год», — предупреждает Rystad Energy.

В период с 2026 по 2030 гг. на рынок может не поступить до 9 млн тонн СПГ в год, что нарушит мировой баланс. Ранее Rystad Energy прогнозировала, что в 2026 году рынок будет в значительной степени сбалансированным, но теперь конкуренция за доступные объемы в этом году может возрасти, что приведет к риску роста цен и более высокой их волатильности.

«Теперь мы ожидаем, что производство СПГ в Мозамбике начнется только в 2026 году, и строительство вряд ли возобновится без явно более строгих мер безопасности. Rovuma LNG может быть отложена настолько, что будет введена в эксплуатацию только около 2029 года», — говорит аналитик по СПГ в Rystad Energy Каушал Рамеш.

Если ожидаемые задержки материализуются, то в 2029 году дефицит предложения СПГ составит 5,6 млн тонн в год вместо ожидаемого ранее профицита в 2 млн тонн в год. Эффект сохранится, но с 2030 года начнет сглаживаться, при ожидаемом дефиците предложения 1,7 млн тонн в год вместо профицита в 1 млн т/г, полагают они.

Rystad Energy прогнозирует ужесточение рынка СПГ в период с настоящего момента до 2024 года, поскольку спрос продолжает расти за счет новых мощностей по регазификации и увеличения выработки электроэнергии на газе, в результате чего спотовые цены в Азии достигнут 8,5 доллара США за миллион британских тепловых единиц (mmbtu).

Как сообщалось ранее, национальные нефтяные компании (ННК) рискуют впустую потратить 400 млрд долларов США на дорогостоящие нефтегазовые проекты в течение следующего десятилетия. Они могут потерпеть неудачу и спровоцировать экономический кризис в ряде нефтедобывающих государств.