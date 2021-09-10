Rystad Energy: Подтверждение запасов "Шахдениз-3" может занять несколько лет

До начала разработки глубокозалегающего газа и конденсата месторождения "Шахдениз" еще далеко, потребуется разведочное и последующее оценочное бурение для подтверждения дополнительных запасов.
Об этом сказал Report старший аналитик независимой норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Свапнил Бабеле.
Как считает аналитик, в настоящее время оператор BP сосредоточен на бурении скважин на блоках "Шафаг-Асиман" и мелководье вокруг Абшеронского полуострова (SWAP). Поэтому так называемый проект "Шахдениз-3" не является пока приоритетом.
"На развитие месторождения также будет влиять наличие экспортной инфраструктуры, поскольку в ближайшие годы Азербайджан планирует ввести в эксплуатацию крупные газоконденсатные месторождения, такие как "Абшерон", "Умид-Бабек" и другие", - отметил Бабеле.
Он также сказал, что после того, как фаза-2 "Шахдениз" достигнет пика уровня добычи, планируется добывать до 25 миллиардов кубометров газа в течение следующих нескольких лет.
По его словам, BP рассматривает Азербайджан в качестве ключевого элемента своего портфолио, и запланировал разведку и разработку восточной части (ACG East) мегаструктуры "Азери-Чираг-Гюнешли" в ближайшие несколько лет.