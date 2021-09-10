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Rystad Energy: Разработка "Достлуг" поддержит добычу жидких углеводородов

Rystad Energy: Разработка "Достлуг" поддержит добычу жидких углеводородов Нефтегазовое месторождение Достлуг поможет как Азербайджану, так и Туркменистану поддерживать в краткосрочной перспективе уровень добычи жидких углеводородов.
Энергетика
10 сентября 2021 г. 15:29
Rystad Energy: Разработка Достлуг поддержит добычу жидких углеводородов

Нефтегазовое месторождение "Достлуг" поможет как Азербайджану, так и Туркменистану поддержать в краткосрочной перспективе уровень добычи жидких углеводородов.

Об этом сказал Report старший аналитик независимой норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Свапнил Бабеле.

“Совместная работа может дать импульс для возрождения дискуссии по давно предлагаемому Транскаспийскому проекту, потенциально открывающему новые рынки газа для Туркменистана”, - сказал Бабеле, добавив, что Туркменистан в настоящее время экспортирует газ в основном в Китай.

По его словам, месторождение "Достлуг" еще больше расширяет возможности разведки нефтегазовых ресурсов в Каспийском море.

“Месторождение находится недалеко от азербайджанской мегаструктуры " Азери-Чираг-Гюнешли", что даст Туркменистану возможность транспортировать углеводороды, добываемые на месторождении "Достлуг", через существующую азербайджанскую газоэкспортную инфраструктуру”, - отметил он.

Меморандум о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море между Азербайджаном и Туркменистаном был подписан 21 января 2021 года.

По словам посла Туркменистана в Азербайджане Мекана Ишанкулиева, разработка месторождения в перспективе может дать толчок реализации строительства Транскаспийского трубопровода.

Будущая подводная линия предполагает доставку газа из Туркменистана (город Туркменбашы) в Азербайджан (Баку). Дальше топливо может поставляться в действующий Южный газовый коридор - сеть газопроводов из Азербайджана в Грузию, Турцию и дальше в Европу.

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