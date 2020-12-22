Рынок нефти частично успокоился после заявления главы BioNTech

После того, как было сообщено об обнаружении в Великобритании нового штамма COVID-19, который на 70% более заразен исходного коронавируса, цены на нефть обвалились

BionNTech проверит эффективность вакцины, разработанной совместно с Pfizer, против нового штамма коронавируса. В компании уверены, что вакцина обеспечит защиту от очередной мутации COVID.

Как передает Report, об этом сообщает Spiegel.

Эта новость, озвученная главой BionNTech Угуром Шахином, несколько успокоила рынки нефти и замедлила падение эталонных контрактов с более чем 2% до примерно 1%.

По словам Шахина, высока вероятность того, что разработанная Pfizer/ BionNTech вакцина, которую уже утвердили для использования в ЕС, Великобритании и США, окажется действенной и против мутированного штамма коронавируса, выявленного в Соединенном Королевстве.

«Мы уже тестировали вакцину на около 20 других вариантах вируса с мутациями, и иммунный ответ инактивировал все формы вируса», — отметил он.

Однако сейчас, по его словам, мутация немного глубже.

«Нам надо проверить это экспериментально, что займет около двух недель. Однако мы убеждены, что это [«британский» штамм] не будет иметь существенного влияния на механизм действия [вакцины]», — рассказал Угур Шахин.

По его словам, антиген, использованный для вакцины, состоит из более чем 1 270 аминокислот. Из них мутировали 9 — менее 1%.

Как сообщалось ранее, после того, как было сообщено об обнаружении в Великобритании нового штамма COVID-19, который на 70% более заразен исходного коронавируса, цены на нефть обвалились.

Стоимость барреля февральской нефти Brent 22 декабря утром составила 49,76 долларов США (-2,26%). Баррель январской нефти WTI торговался по 46,73 долларов США (-2,58%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 50,91 и 47,97 долларов США соответственно.

Днем цены на эталонные сорта нефти составили 50,34 долларов США (-1,12%) и 47,30 долларов США (-1,40%) соответственно.