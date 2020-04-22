Ряд стран призывают ОПЕК+ приступить к сокращению добычи до мая

Ирак не исключает, что страны ОПЕК+ примут дополнительные меры для сокращения избытка нефти на рынке.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр нефти Тамера аль-Гадбана.

По его словам, эти меры зависят от развития ситуации на мировых рынках и уступчивости производителей.

Министр нефти Ирака принял участие в неформальной видеоконференции во вторник, на которой ряд министров ОПЕК+ обсудили текущие события на рынке нефти.

Некоторые страны намерены призвать ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти, не дожидаясь мая, но консенсуса альянса по этому вопросу пока нет, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, участвовавших в конференции.

Между тем, Bloomberg отмечает, что на встрече также обсуждалось падение цен на нефть в США и его влияние на другие мировые рынки. Участники встречи отметили активизацию контактов между министрами ОПЕК+ для оценки ситуации на нефтяном рынке.

Пандемия коронавируса привела к падению спроса на все нефтепродукты, от реактивного топлива до бензина. Нефтехранилища по всему миру быстро заполняются. Во вторник цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI обрушились на 23% и 29% соответственно. В понедельник стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае впервые в истории достигала отрицательной стоимости.

Отметим, что в рамках договоренности ОПЕК+, объем добычи нефти будет сокращен на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн - во втором полугодии, 5,8 млн баррелей - далее до конца апреля 2022 года.