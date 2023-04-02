Ряд стран ОПЕК+ сокращают добычу нефти

Казахстан, начиная с мая, до конца 2023 года сократит добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки.

Казахстан, начиная с мая, до конца 2023 года сократит добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Report , об этом сообщили в Министерстве энергетики страны.

"Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тыс. баррелей в сутки начиная с мая до конца 2023 года вместе с другими странами — участницами ОПЕК+", — сказано в сообщении.

Согласно информации, данное сокращение является предупредительной мерой в дополнение к сокращению добычи, принятому на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года.

При этом Саудовская Аравия сократит суточную добычу нефти на 500 000 баррелей с мая до конца 2023 года. Вице-премьер РФ Александр Новак же заявил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средней добычи февраля до конца 2023 года.

На фоне этого о сокращении добычи до конца 2023 года сообщили Министерство нефти Ирака (-211 тыс. б/с), министр нефти Кувейта Бадер аль-Мулла (-128 тыс. б/с), Министерство энергетики Омана (-40 тыс. б/с) и Министерство энергетики Алжира (-48 тыс. б/с).