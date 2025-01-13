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Ряд стран ЕС предложили снизить потолок цен на российскую нефть

Ряд стран ЕС предложили снизить потолок цен на российскую нефть Еврокомиссия (ЕК) получила письмо от шести стран-членов ЕС из Балтии и Северной Европы с предложением снизить потолок цен на российскую нефть.
Энергетика
13 января 2025 г. 17:52
Ряд стран ЕС предложили снизить потолок цен на российскую нефть

Еврокомиссия (ЕК) получила письмо от шести стран-членов ЕС из Балтии и Северной Европы с предложением снизить потолок цен на российскую нефть.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил официальный представитель ЕК Олоф Жилл.

"Комиссия получила это письмо. Сейчас оно изучается в рамках группы G7. Именно G7 должна провести анализ этого предложения и принять совместное решение о дальнейших действиях", - отметил Жилл.

Так он прокомментировал инициативу, с которой выступили Латвия, Литва, Эстония, Дания, Финляндия и Швеция, о которой ранее сообщили европейские СМИ.

По словам Жилла, инициаторы письма полагают, что текущая ситуация на рынке нефти позволяет предпринять такие меры.

Жилл также подчеркнул, что Еврокомиссия регулярно пересматривает свои ограничительные меры.

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