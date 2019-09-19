Министр: Ряд компаний намерены инвестировать в возобновляемую энергетику в Азербайджане

Если мы сможем производить до 1 млрд КВт/ч электроэнергии в год из возобновляемых источников энергии, то это позволит нам ежегодно экономить около 245 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции партии "Ени Азербайджан" (YAP).

Министр подчеркнул, что, согласно прогнозам, доля возобновляемых источников энергии в мировом производстве электроэнергии увеличится с 26% до 85% к 2050 году.

По его словам, разработан законопроект "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", который после рассмотрения соответствующими государственными органами будет представлен в Кабмин: "В настоящее время идет работа по выбору территорий, обладающих высоким потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии, экологической оценке, а также по обеспечению этих территорий энергетической инфраструктурой. Мы тесно сотрудничаем с BP, TOTAL, Masdar, Akwa Power в этой области. В общей сложности с 9 компаниями подписаны документы о сотрудничестве. Компании из Европы, Китая, Японии, Турции, Южной Кореи, арабских стран готовы к сотрудничеству с нами, и мы стремимся сделать это сотрудничество выгодным для нашей страны. Некоторые компании представили предложения по крупномасштабным инвестиционным проектам в области использования возобновляемых источников энергии в стране. Эти предложения в настоящее время изучаются, оцениваются их целесообразность для страны".