Новак: Ряд компаний РФ обсуждают совместные энергопроекты с Азербайджаном

Российские компании "Лукойл", "Новатэк", "Татнефть" и "Сибур" обсуждают с Азербайджаном совместные проекты в энергетике.

Российские компании "Лукойл", "Новатэк", "Татнефть" и "Сибур" обсуждают с Азербайджаном совместные проекты в энергетике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"С Азербайджаном у нас очень большой спектр вопросов в энергетике: это развитие и совместных предприятий, участие российских компаний - "Лукойл", "Татнефть", "Сибур", "Новатэк", новые проекты, которые планируется совместно реализовывать с азербайджанскими коллегами", - сказал он.

Новак добавил, что РФ и Азербайджан также обсудили сотрудничество не только в энергетике, но и в области развития международного транспортного коридора "Север - Юг".