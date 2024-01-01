Ряд членов ОПЕК+ начинают новые добровольные сокращения добычи нефти

Cаудовская Аравия и Россия в январе продлевают свои добровольные сокращения добычи нефти на первый квартал 2024 года.

Cаудовская Аравия и Россия в январе продлевают свои добровольные сокращения добычи нефти на первый квартал 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Эр-Рияд сохраняет их на уровне 1 млн баррелей в сутки, Москва углубляет снижение нефтяного экспорта до 500 тыс. баррелей в сутки, а ряд других членов альянса на этот период берут на себя новые добровольные сокращения нефтедобычи суммарно на 700 тыс. баррелей.

Кроме того, квоты ОПЕК+ также снижаются - на 1,4 млн баррелей в сутки от уровня 2023 года, как это было решено в июле.

С весны 2023 года у ряда стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, есть сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 млн баррелей в сутки.