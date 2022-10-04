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RWE закроет свои угольные электростанции в Германии к 2030 году

RWE закроет свои угольные электростанции в Германии к 2030 году Энергетическая компания RWE объявила о подписании соглашения с правительством Германии. Документ предусматривает закрытие всех действующих на территории страны угольных электростанций компании к 2030 году.
Энергетика
4 октября 2022 г. 15:26
RWE закроет свои угольные электростанции в Германии к 2030 году

Энергетическая компания RWE объявила о подписании соглашения с правительством Германии. Документ предусматривает закрытие всех действующих на территории страны угольных электростанций компании к 2030 году.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении германской компании.

"Сегодняшнее соглашение поможет избежать добычи 280 млн тонн угля и выброса примерно 280 млн тонн углекислого газа", - сказано в сообщении.

Гендиректор RWE Маркус Креббер сказал, что сейчас компания стала активнее использовать угольные электростанции, чтобы обеспечить надежность поставок электроэнергии, одновременно снижая зависимость страны от газа.

"В то же время мы инвестируем миллиарды евро для ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии и готовы постепенно отказаться от бурого угля к 2030 году", - пояснил Креббер. Ранее RWE планировала завершить этот процесс не раньше, чем в 2038 году.

Подписанное между компанией и правительством Германии соглашение предполагает, что власти страны скорректируют правовое регулирование таким образом, чтобы молодые сотрудники, которым будет рано выходить на пенсию на момент закрытия угольных станций, могли бы получить другую должность в RWE, в других компаниях, или же пройти переобучение при поддержке государства.

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Версия на английском языке Germany's biggest power producer RWE to phase out coal by 2030

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