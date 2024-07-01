Русснефть вышла из активов в Азербайджане

Российская компания "Русснефть" исключила из своей структуры компании, контролирующие активы в Азербайджане. Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы компании.

Российская компания "Русснефть" исключила из своей структуры компании, контролирующие активы в Азербайджане.



Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы компании.

Отмечается, что из списка аффилированных лиц нефтекомпании исключена связь ПАО с британо-виргинской GEA Holdings Ltd., участвующей в ряде СРП-проектов с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR). В частности, через GEA "Русснефть" участвовала в разработке месторождений Апшерон, Бинагади, Нефтечала и Ширван.

Также исключены из структуры "Русснефти" четыре компании с Каймановых островов: Kura Valley Holdings Ltd. и Karasu Operating Compan, упоминавшиеся в конце "нулевых" как операторы азербайджанских блоков Падар-Харами (от блока Падар "Русснефть" отказалась в 2019 году) и Мишовдаг-Келамеддин соответственно, а также структуры Karasu Petroleum Company, Karasu Development Company.

Таким образом, у "Русснефти" не осталось зарубежных добывающих активов.

Объемы добычи компании в Азербайджане не раскрывались в отчетах последних лет, однако в 2019 году "Русснефть" сообщала о намерениях добыть порядка 500 тыс. тонн нефти.