О нас

Русснефть вышла из активов в Азербайджане

Русснефть вышла из активов в Азербайджане Российская компания "Русснефть" исключила из своей структуры компании, контролирующие активы в Азербайджане. Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы компании.
Энергетика
1 июля 2024 г. 16:57
Русснефть вышла из активов в Азербайджане

Российская компания "Русснефть" исключила из своей структуры компании, контролирующие активы в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы компании.

Отмечается, что из списка аффилированных лиц нефтекомпании исключена связь ПАО с британо-виргинской GEA Holdings Ltd., участвующей в ряде СРП-проектов с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR). В частности, через GEA "Русснефть" участвовала в разработке месторождений Апшерон, Бинагади, Нефтечала и Ширван.

Также исключены из структуры "Русснефти" четыре компании с Каймановых островов: Kura Valley Holdings Ltd. и Karasu Operating Compan, упоминавшиеся в конце "нулевых" как операторы азербайджанских блоков Падар-Харами (от блока Падар "Русснефть" отказалась в 2019 году) и Мишовдаг-Келамеддин соответственно, а также структуры Karasu Petroleum Company, Karasu Development Company.

Таким образом, у "Русснефти" не осталось зарубежных добывающих активов.

Объемы добычи компании в Азербайджане не раскрывались в отчетах последних лет, однако в 2019 году "Русснефть" сообщала о намерениях добыть порядка 500 тыс. тонн нефти.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Посол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
ФотоПосол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
1 июля 2024 г. 13:26
Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
22 июня 2024 г. 10:20
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
21 июня 2024 г. 15:24
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
21 июня 2024 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi