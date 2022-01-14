Руслан Алиев: В прошлом году потери газа составили 7,4%

В 2021 году потери газа ПО «Азеригаз» составили 7,4%.

В 2021 году потери газа ПО «Азеригаз» составили 7,4%.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев, отвечая на вопросы представителей неправительственных организаций и СМИ в рамках акции “Открытые двери”.

По его словам, это на 1,5% меньше, чем показатель 2020 года.

Глава ведомства отметил, что в количественном выражении «Азеригаз» завершил прошлый год с потерями в 44 млн кубометров газа.

Р.Алиев подчеркнул, что ПО «Азеригаз» планирует в 2022 году снизить потери газа до 6,5%.