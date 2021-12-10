О нас
Report Georgia
Аудио новости

Руслан Алиев: Подача газа в задолжавшие котельные будет прекращена с 15 декабря

Руслан Алиев: Подача газа в задолжавшие котельные будет прекращена с 15 декабря 12:02
Энергетика
10 декабря 2021 г. 12:23
Руслан Алиев: Подача газа в задолжавшие котельные будет прекращена с 15 декабря

За 11 месяцев этого года Производственное объединение “Азеригаз” Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) выплатило ОАО "Азерконтракт" 575,35 млн манатов за природный газ.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня генеральный директор “Азеригаз” Руслан Алиев на акции ”Открытые двери“ для представителей СМИ.

“Стоимость газа, полученного от этой организации, была оплачена на 100%. Несмотря на то, что у ОАО ”Азеристиликтеджхизат" образовалась задолженность перед нами, мы обязуемся своевременно производить платежи "Азерконтракту“, - отметил он.

По его словам, с 15-го числа подача газа в задолжавшие котельные будет прекращена.

"Государство выделило ”Азеристиликтеджхизат" 12 миллионов манатов на погашение задолженности. Но их долг перед нами составляет 20 миллионов манатов. Поэтому подача газа по задолжавшим котельным будет прекращена с 15 декабря", - сказал Р. Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ruslan Əliyev: "Borclu qazanxanalara qaz verilişi dekabrın 15-dən dayandırılacaq"

Самое важное

В Азербайджане госструктуры не смогут учреждать печатные СМИ
В Азербайджане госструктуры не смогут учреждать печатные СМИ
10 декабря 2021 г. 11:24
В Милли Меджлисе обсуждают новый законопроект О медиа
В Милли Меджлисе обсуждают новый законопроект "О медиа"
10 декабря 2021 г. 11:11
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
10 декабря 2021 г. 10:39
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе
9 декабря 2021 г. 18:16
Генпрокуратура: На освобожденных территориях в результате подрыва на минах погибли 36 человек
Генпрокуратура: На освобожденных территориях в результате подрыва на минах погибли 36 человек
9 декабря 2021 г. 14:19
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
9 декабря 2021 г. 09:35
Спецпредставитель президента: Агдам станет 4-м по численности населения городом
Спецпредставитель президента: Агдам станет 4-м по численности населения городом
9 декабря 2021 г. 03:40
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
8 декабря 2021 г. 17:06
В Азербайджане изменяется бюджетное правило
В Азербайджане изменяется бюджетное правило
8 декабря 2021 г. 12:13
МИД: Призываем Армению к немедленному исполнению решения Международного суда
МИД: Призываем Армению к немедленному исполнению решения Международного суда
7 декабря 2021 г. 21:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi