Руслан Алиев: Подача газа в задолжавшие котельные будет прекращена с 15 декабря

12:02

За 11 месяцев этого года Производственное объединение “Азеригаз” Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) выплатило ОАО "Азерконтракт" 575,35 млн манатов за природный газ.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня генеральный директор “Азеригаз” Руслан Алиев на акции ”Открытые двери“ для представителей СМИ.

“Стоимость газа, полученного от этой организации, была оплачена на 100%. Несмотря на то, что у ОАО ”Азеристиликтеджхизат" образовалась задолженность перед нами, мы обязуемся своевременно производить платежи "Азерконтракту“, - отметил он.

По его словам, с 15-го числа подача газа в задолжавшие котельные будет прекращена.

"Государство выделило ”Азеристиликтеджхизат" 12 миллионов манатов на погашение задолженности. Но их долг перед нами составляет 20 миллионов манатов. Поэтому подача газа по задолжавшим котельным будет прекращена с 15 декабря", - сказал Р. Алиев.