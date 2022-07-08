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Руслан Алиев: Объемы потерь газа снизились на 80 млн кубометров

Руслан Алиев: Объемы потерь газа снизились на 80 млн кубометров За январь-июнь текущего года объем потерь газа в распределительной сети ПО “Азеригаз” по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 80 млн кубометров или 3%.
Энергетика
8 июля 2022 г. 12:59
Руслан Алиев: Объемы потерь газа снизились на 80 млн кубометров

За январь-июнь текущего года объем потерь газа в распределительной сети ПО “Азеригаз” по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 80 млн кубометров или 3%.

Как сообщает Report, об этом в ходе сегодняшних “Открытых дверей” для представителей СМИ и НПО заявил генеральный директор ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев.

Р.Алиев отметил, что в 2021 году потери газа в распределительной сети ПО ”Азеригаз" составили 7,4%. К концу этого года объем потерь газа планируется сократить до 6%.

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Версия на азербайджанском языке Ruslan Əliyev: "Qaz itkilərinin həcmi 80 milyon kubmetr azalıb"

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