Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов

Интервью Report генерального директора ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслана Алиева:

Интервью Report с генеральным директором ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Русланом Алиевым:

- В чем главная проблема газового хозяйства Азербайджана сегодня? Что не позволяет ”Азеригазу" работать лучше?

- Когда я говорю о проблеме, я имею в виду технические проблемы. Решение других проблем находится в наших руках. Сегодня нет никаких препятствий для осуществления более прозрачной деятельности. Сегодня и президент Азербайджана, и SOCAR создали все необходимые условия для более прозрачной работы ПО ”Азеригаз". Но для решения технических вопросов требуется определенное время.

- Какие технические вопросы мешают более прозрачной деятельности "Азеригаза"?

- Мы проводим работы по обновлению газопроводов и строительству новой кольцевой системы. Как вы знаете, в зимние месяцы у нас возникают определенные проблемы, поскольку только 10% газопроводов в Баку подключены к новой кольцевой системе, а остальные остаются вне этой сети. Поэтому в случае аварии или ремонтных работ приходится приостанавливать газоснабжение большого числа абонентов. Однако при наличии кольцевой сети мы могли бы локализовать аварию и временно отключить от газоснабжения максимум 500-1 000 абонентов. Но при нынешних авариях без газа остаются порой до 70 тыс. абонентов. Это сказывается на нашей работе в целом. Естественно, процесс требует определенного времени. Даже при наличии средств решить ее за 1-2 года невозможно. Работы должны проводиться поэтапно. Тем не менее, работы уже стартовали, и строительство новой кольцевой системы будет полностью завершено в ближайшие 5 лет.

- Много лет назад говорилось о том, что для обновления всей газовой инфраструктуры страны требуется 6 млрд манатов. Как вы думаете, сколько средств может сегодня потребоваться для обновления всей газовой инфраструктуры страны?

- ПО “Азеригаз” ежегодно проводит много работ по обновлению общей газовой инфраструктуры. Если сегодня оценивать по 10-балльной системе, мы можем присвоить нашей газовой сети 7 баллов. После перехода производственного объединения "Азеригаз" в состав SOCAR с 2009 года проведена большая работа по обновлению инфраструктуры. Сегодня все абоненты "Азеригаз" обеспечены счетчиками. Это говорит о прозрачности продаж.