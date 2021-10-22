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Руслан Алиев: Изменение тарифов не затрагивает розничные продажи

Руслан Алиев: Изменение тарифов не затрагивает розничные продажи Изменение тарифов касается оптовых, а не розничных продаж, осуществляемых "Азеригаз".
Энергетика
22 октября 2021 г. 16:23
Руслан Алиев: Изменение тарифов не затрагивает розничные продажи

Изменение тарифов касается оптовых, а не розничных продаж, осуществляемых "Азеригаз".

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев на акции "Открытые двери" для представителей СМИ.

По его словам, расходы следует регулировать таким образом, чтобы и нефтегазодобывающие предприятия, и осуществляющие розничную продажу могли поддерживать и управлять этой сетью.

Он отметил, что сегодня на балансе ПО "Азеригаз" имеется 72 тыс. километров трубопроводов: "Число абонентов "Азеригаз" достигает 2 млн 400 тыс. Сегодня все услуги в Азербайджане бесплатны, кроме стоимости природного газа. В любое время абонент может позвонить и бесплатно провести осмотр газового оборудования, счетчика, устранить утечку, заменить линию или трубопровод.

Выдача технических условий, установка счетчиков даже в новостройках были бесплатными. При изменении тарифа эти расходы из года в год минимизируются, чтобы при повышении тарифа на граждан не ложилась большая нагрузка".

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Версия на азербайджанском языке Ruslan Əliyev: “Tarif dəyişməsi hansısa müəssisənin gəlirlərinin artırılması üçün hesablanmır”

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