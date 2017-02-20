Румынское правительство выражает поддержку 3-му заседанию Консультативного совета Южного газового коридора

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Румынское правительство выразило поддержку проекту Южного газового коридора и предстоящему заседанию Консультативного совета по данному проекту.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, румынский министр энергетики Флориан Тома Петку от имени правительства Румынии направил письмо министру энергетики Азербайджана Натигу Алиеву. В письме говорится, что правительство Румынии выражает поддержку 3-му заседанию Консультативного совета Южного газового коридора, которое пройдет в Баку 23 февраля, и высоко ценит достижения в результате сотрудничества в этом формате: "Румыния уверена, что Южный газовый коридор является наиболее последовательным вариантом для повышения энергетической безопасности Европы за счет диверсификации источников газа и маршрутов поставок".

Румыния будет и впредь поддерживать эффективное сотрудничество между Евросоюзом, Азербайджаном и участниками проекта, направленное на упрощение доступа азербайджанского и каспийского газа на европейский рынок. С этой целью поощряется региональная энергетическая политика, охватывающая реализацию проекта BRUA и вертикальных газовых коридоров. Следует отметить, что обе эти инициативы исходят из рыночной интеграции и диверсификации поставок, которые являются стратегическими приоритетами ЕС. Они полностью соответствуют европейскому сегменту Южного газового коридора.

Кроме того, в письме одобряется роль Азербайджана в качестве ведущего регионального производителя газа, а также партнерские отношения между TSO и SOCAR, отмечается заинтересованность Румынии в углублении сотрудничества. Флориан Тома Петку пригласил Натига Алиева в Румынию для обсуждения двусторонних и региональных проектов и внесения вклада в развитие сотрудничества.