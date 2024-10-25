Румынский министр: Мы не импортируем ни единой молекулы российского газа, мы закупаем его у Азербайджана

Министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа заявил, что его страна не импортирует "ни единой молекулы" российского газа, отметив, что получает газ из Азербайджана через Турцию.
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Хотя министр отметил, что некоторые соседи Румынии не имеют выбора в отношении российского газа, он подчеркнул, что Бухарест обратился за газом к Азербайджану.
"Румыния не импортирует ни единой молекулы российского газа, и так должны вести себя все европейские государства. Конечно, у нас есть соседи, которые говорят, что у них нет выбора и они должны продолжать импортировать [природный газ] из России. В целом, мы импортируем через Болгарию, то есть это газ, который поступает из Турции по крупным магистралям, включая газ из Азербайджана, хотя как только он попадает в Турцию, он считается турецким газом", - сказал министр энергетики.
Напомним, что в апреле в интервью Report Бурдужа назвал "критической необходимостью доступ к азербайджанскому газу для остальной Европы", аргументировав это "отсутствием другой безопасной альтернативы российскому газу".