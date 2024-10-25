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Румынский министр: Мы не импортируем ни единой молекулы российского газа, мы закупаем его у Азербайджана

Румынский министр: Мы не импортируем ни единой молекулы российского газа, мы закупаем его у Азербайджана Министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа заявил, что его страна не импортирует "ни единой молекулы" российского газа, отметив, что получает газ из Азербайджана через Турцию.
Энергетика
25 октября 2024 г. 08:23
Румынский министр: Мы не импортируем ни единой молекулы российского газа, мы закупаем его у Азербайджана

Министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа заявил, что его страна не импортирует "ни единой молекулы" российского газа, отметив, что получает газ из Азербайджана через Турцию.

Как сообщает Report, об этом член правительства рассказал телеканалу Digi24.

Хотя министр отметил, что некоторые соседи Румынии не имеют выбора в отношении российского газа, он подчеркнул, что Бухарест обратился за газом к Азербайджану.

"Румыния не импортирует ни единой молекулы российского газа, и так должны вести себя все европейские государства. Конечно, у нас есть соседи, которые говорят, что у них нет выбора и они должны продолжать импортировать [природный газ] из России. В целом, мы импортируем через Болгарию, то есть это газ, который поступает из Турции по крупным магистралям, включая газ из Азербайджана, хотя как только он попадает в Турцию, он считается турецким газом", - сказал министр энергетики.

Напомним, что в апреле в интервью Report Бурдужа назвал "критической необходимостью доступ к азербайджанскому газу для остальной Европы", аргументировав это "отсутствием другой безопасной альтернативы российскому газу".

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Версия на азербайджанском языке Rumıniyalı nazir: Rusiya qazının bir molekulunu da idxal etmirik, Azərbaycandan alırıq

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