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Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"

Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода" В перспективе проект "Зеленый энергетический коридор" (Black Sea Energy) может также стать основой для будущего сотрудничества в сфере производства и экспорта “зеленого водорода".
Энергетика
6 августа 2025 г. 18:46
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Богдан-Груя Иван

В перспективе проект "Зеленый энергетический коридор" (Black Sea Energy) может также стать основой для будущего сотрудничества в сфере производства и экспорта “зеленого водорода".

Об этом в интервью Report сказал новоназначенный министр энергетики Румынии Богдан-Груя Иван.

Министр напомнил, что одним из ключевых проектов, в котором Румыния и Азербайджан выступают партнерами наряду с Венгрией и Грузией, является "Зеленый энергетический коридор".

"Этот транснациональный проект предполагает строительство подводного кабеля по дну Черного моря для поставки электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников на Кавказе, в страны ЕС. Этот коридор имеет огромное значение как для наших стран, так и для всего региона", - сказал Б.Груя.

Министр подчеркнул, что проект укрепит национальную и региональную энергетическую безопасность, обеспечит более тесную связность в Черноморском пространстве и создаст прочную платформу для наращивания доли ВИЭ в энергетическом балансе Европы.

"В перспективе этот проект может также стать основой для будущего сотрудничества в сфере производства и экспорта “зеленого водорода" - ресурса, который Румыния рассматривает как стратегически важный элемент долгосрочной декарбонизации промышленности и энергетики. Румыния придает этому направлению приоритетное значение, и считаем, что взаимодействие с Азербайджаном здесь может принести обоюдную выгоду", - подчеркнул он.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"

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