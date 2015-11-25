 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Румынская компания, оказывающая услуги в сфере нефтегазовой промышленности, закрывает филиал в Азербайджане

    Компания оказывает услуги в сфере нефтегазодобычи на морских территориях

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Румынская компания Grup Servicii Petroliere S.A закрывает филиал в Азербайджане.

    Как сообщает Report, кредиторам необходимо предъявить требование в течение двух месяцев.

    Отметим, что Grup Servicii Petroliere оказывает услуги в сфере нефтегазодобычи на морских территориях.

    Компания создана в 2004 году и проводит работы по морскому бурению, капитальному ремонту буровых установок, гидротехническому строительству, прокладке подземных трубопроводов, инжинирингу. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi