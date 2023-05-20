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Румыния заказала ТЭО для оценки транспортировки азербайджанского газа по маршруту Кулеви-Констанца

Румыния заказала ТЭО для оценки транспортировки азербайджанского газа по маршруту Кулеви-Констанца Румыния заказала технико-экономическое обоснование для оценки транспортировки азербайджанского газа.
Энергетика
20 мая 2023 г. 07:35
Румыния заказала ТЭО для оценки транспортировки азербайджанского газа по маршруту Кулеви-Констанца

Румыния заказала технико-экономическое обоснование для оценки транспортировки азербайджанского газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местную прессу.

Согласно информации, премьер-министр Румынии Николае Чукэ поручил провести технико-экономическое обоснование транспортировки азербайджанского газа по маршруту Кулеви-Констанца.

Проект предусматривает открытие станции сжижения газа в Кулеви и станции разжижения в Констанце, ввод газа в трубопроводы, откуда его можно транспортировать в любых направлениях. "Это дополнительный вариант газоснабжения Европы, если он окажется жизнеспособным, это поможет перепрофилировать Румынию в газовый хаб для соседних государств, Молдовы, в первую очередь", - сказал Чукэ.

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