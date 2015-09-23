​Румыния разморозила 50% счетов LUKoil

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Румыния разморозила 50% банковских активов и счетов нефтяной компании LUKoil. Суд Прахова наполовину удовлетворил жалобу LUKoil и ее дочерней структуры Petrotel на арест активов и счетов.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, таким образом, под арестом остаются 642 млн. евро на банковских счетах Petrotel, 542 млн. евро на счетах LUKoilEurope Holdings BV.

Отметим, что ранее был наложен арест на активы компании в размере 2 млрд. евро.

По версии суда, обеспечительные меры наложены в рамках расследования дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Отметим, что президент LUKoil Вагит Алекперов 9 июля текущего года направил президенту Румынии Клаусу Йоханнису письмо, в котором просил о проведении личной встречи. Однако встреча пока не состоялась.