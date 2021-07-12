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Румыния получит азербайджанский газ в июле 2022 года

Румыния получит азербайджанский газ в июле 2022 года Природный газ из Азербайджана поступит в Румынию по интерконнектору Греция-Болгария (Interconnector Greece – Bulgaria: IGB) к июлю 2022 года.
Энергетика
12 июля 2021 г. 12:35
Румыния получит азербайджанский газ в июле 2022 года

Природный газ из Азербайджана поступит в Румынию по интерконнектору Греция-Болгария (Interconnector Greece – Bulgaria: IGB) к июлю 2022 года.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску.

По его словам, интерес Румынии, связанный с поставками газа из Азербайджана, в принципе, должен быть связан с транспортными сборами при оптимистичном сценарии, когда начнутся операции по проектам на шельфе Черного моря. Transgaz, оператор газопроводов в Румынии, уже начинает взимать с местных потребителей расходы, связанные с трубопроводом BRUA (который, в частности, должен транспортировать азербайджанский газ), в то время как BRUA до сих пор остается пустым.

Попеску отметил, что у него состоялась рабочая встреча со своим коллегой из Болгарии - министром энергетики Андреем Живковым на полях саммита "Инициативы трех морей" в Софии. На переговорах обсуждались дальнейшие действия по укреплению двусторонних отношений между странами.

Министр сказал, что интерконнектор Болгария-Греция будет завершен к июлю 2022 года: "Уже получены гарантии по доставке азербайджанского газа и сжиженного газа из греческих портов в BRUA".

Отмечается, что интерконнектор Румыния-Болгария, а также проект BRUA обеспечат интеграцию источников природного газа из Каспийского и Средиземного морей, Ближнего Востока или Центральной Азии с рынками Центральной и Западной Европы.

BRUA позволит Венгрии транспортировать 4,4 млрд кубометров газа в год, Болгарии - 1,5 млрд кубометров.

Общая стоимость строительства газопровода протяженностью 1 318 км на территории Румынии составила 480 млн евро. На строительство газопровода ЕС выделил 179 млн евро, Европейский инвестиционный банк - 50 млн евро. Компания Transgaz потратила на проект 149 млн евро.

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Версия на английском языке Romania may receive natural gas from Azerbaijan in 2022
Версия на азербайджанском языке Rumıniya 2022-ci ilin iyulunda Azərbaycandan təbii qaz ala bilər

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