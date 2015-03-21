Румыния отказывается от импорта газа из России

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Румыния в апреле нынешнего года откажется от импорта газа из России. Как сообщает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом пишут румынские СМИ.

Так, издание Есоnomica отмечает, что отказ от импорта российского газа стал возможен благодаря снижению специфического потребления со стороны промышленности, а также инвестициям в энергоэффективность.

«Румыния впервые за несколько десятков лет смогла отказаться от импорта природного газа. В апреле 2015 года, а также нескольких последующих месяцах потребности населения будут полностью покрыты за счет внутренних ресурсов», - сообщает издание.