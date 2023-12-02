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Румыния намерена стать региональным лидером по внедрению ядерной энергетики

Румыния намерена стать региональным лидером по внедрению ядерной энергетики Румыния намерена стать региональным лидером по внедрению ядерной энергетики.
Энергетика
2 декабря 2023 г. 12:40
Румыния намерена стать региональным лидером по внедрению ядерной энергетики

Румыния намерена стать региональным лидером по внедрению ядерной энергетики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Румыния ставит цель стать региональным лидером в операциях и внедрении ядерной энергетики, центром формирования рабочей силы и хабом для сетей снабжения для ядерной энергетики", - сказал он.

Он также отметил отметил, что румынская стратегия в области изменения климата и энергетики предусматривает энергетический микс, основанный на возобновляемых источниках и ядерной энергетике.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniya nüvə enerjisinin tətbiqi üzrə regional lider olmaq niyyətindədir

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