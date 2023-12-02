Румыния намерена стать региональным лидером по внедрению ядерной энергетики.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).
"Румыния ставит цель стать региональным лидером в операциях и внедрении ядерной энергетики, центром формирования рабочей силы и хабом для сетей снабжения для ядерной энергетики", - сказал он.
Он также отметил отметил, что румынская стратегия в области изменения климата и энергетики предусматривает энергетический микс, основанный на возобновляемых источниках и ядерной энергетике.