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Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона

Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона По предварительным оценкам, ежегодный объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Каспийского региона в Румынию может достичь до 9 млрд кубометров.
Энергетика
6 августа 2025 г. 16:56
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона

По предварительным оценкам, ежегодный объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Каспийского региона в Румынию может достичь до 9 млрд кубометров.

Об этом в интервью Report сказал новоназначенный министр энергетики Румынии Богдан-Груя Иван.

"На основе меморандума о взаимопонимании, подписанного в октябре 2022 года, Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и Romgaz начали сотрудничество по разработке масштабного проекта, направленного на организацию поставок СПГ из Каспийского региона в Румынию.

Для оценки жизнеспособности проекта стороны привлекли профильные консультационные компании, которые провели всесторонний анализ технической, экономической и коммерческой осуществимости. Согласно предварительным расчетам, поставки до 9 млрд кубометров СПГ в год могут быть экономически оправданы при соответствующей модели финансирования и логистики", - заявил Б. Иван.

По словам министра, проект предполагает строительство газопровода от месторождений в Азербайджане до черноморского побережья Грузии, установок по сжижению газа в Грузии, СПГ-терминалов в Грузии и Румынии, а также морской логистической инфраструктуры для транспортировки.

"На данный момент стороны находятся на стадии совместной оценки технических и финансовых параметров, необходимых для перехода к следующему этапу. Несмотря на то, что окончательное решение еще не принято, диалог между сторонами остается активным и конструктивным, что подтверждает стратегический интерес обеих стран к развитию альтернативных маршрутов поставок газа и укреплению энергетической связности в Черноморском регионе", - добавил Б. Иван.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər

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