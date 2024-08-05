Румыния и Сербия подписали меморандум о строительстве газового интерконнектора

Министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа и министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Дедович-Ханданович подписали в комплексе "Железные ворота - 1" на Дунае меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газового интер

Министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа и министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Дедович-Ханданович подписали в комплексе "Железные ворота - 1" на Дунае меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газового интерконнектора между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство энергетики Румынии.

Проект предусматривает соединение технологического узла, расположенного у Мокрина в Сербии, с газопроводом BRUA (Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия) в Румынии.

На территории Румынии (населенный пункт Петровасело, уезд Тимиш) ветка протяженностью около 86 км будет подключена к газопроводу BRUA, уточняет Минэнергетики. Она обеспечит поток газа объемом минимум 1,6 млрд куб. м в год в обоих направлениях. Румыния и Сербия намерены начать строительство интерконнектора в будущем году и завершить его до 2028-го.

"Проект представляет собой важный шаг вперед в укреплении энергетической безопасности обеих стран и региональной интеграции рынков путем диверсификации маршрутов снабжения", - подчеркивается в сообщении.