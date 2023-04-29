Румен Радев о закупке азербайджанского газа: Болгария формирует энергетическую стратегию региона

Президент Болгарии Румен Радев затронул закупки азербайджанского газа, отметив что страна формирует энергетическую стратегию региона и является центром энергетической политики на Балканах и в Восточной Европе.

Президент Болгарии Румен Радев затронул закупки азербайджанского газа, отметив что страна формирует энергетическую стратегию региона и является центром энергетической политики на Балканах и в Восточной Европе.

Об этом Report передает со ссылкой на местные СМИ.

"В настоящее время Болгария получает газ из Азербайджана. У нас есть свободный доступ к шести терминалам в Средиземном море и газотранспортным системам как Греции, так и Турции. Болгария наилучшим образом использует свое географическое положение и членство в Европейском союзе, заботясь о своих интересах, но также способствуя интересам наших партнеров и союзников", - сказал он.

Болгарский президент упомянул прозрачные газовые тендеры, использование терминалов сжиженного газа в Греции и Турции, инициативу "Кольцо солидарности" по транспортировке азербайджанского газа в ЕС.

"Мы замкнули интерконнектор с Грецией, начали строительство линии с Сербией, которое завершим в октябре этого года. В настоящее время у нас самые низкие цены на топливо в Европе. Продолжаем взаимодействие с Грецией, в феврале мы подписали договор на строительство нефтепровода Александруполис-Бургас", - уточнил Р.Радев.

Он особо подчеркнул действия временного правительства, которому, несмотря на кризис, удалось создать условия для противодействия инфляции, увеличения промышленного производства и экспорта.