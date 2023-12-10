Румен Радев: Мы поддерживаем Азербайджан в качестве страны-хозяйки СОР29

Россия наложила вето на кандидатуры всех стран из Европейского союза на прием СОP29 в будущем году. Поэтому единственным выходом было отзыв наших кандидатур в пользу Азербайджана стать страной- хозяйкой следующей конференции.
Как передает корреспондент Report из Сербии, об этом заявил журналистам президент Болгарии Румен Радев.
"Остались кандидатуры только Азербайджана и Армении. И мы очень рады, что Азербайджан примет СОР в будущем году. Мы поддерживаем Азербайджан", - сказал он.
Румен Радев: Мы поддерживаем Азербайджан в качестве страны-хозяйки СОР29Румен Радев: Мы поддерживаем Азербайджан в качестве страны-хозяйки СОР29 Россия наложила вето на кандидатуры всех стран из Европейского союза на прием СОP29 в будущем году. Поэтому единственным выходом было отзыв наших кандидатур в пользу Азербайджана стать хозяйкой следующего заседания. Как передает корреспондент Report из
Энергетика
10 декабря 2023 г. 15:23
https://static.report.az/photo/4dd8d7d8-5a1f-3a93-adb4-ff72e82c3ad0.jpg
Россия наложила вето на кандидатуры всех стран из Европейского союза на прием СОP29 в будущем году. Поэтому единственным выходом было отзыв наших кандидатур в пользу Азербайджана стать страной- хозяйкой следующей конференции.
Версия на азербайджанском языке Rumen Radev: "Biz Azərbaycanı COP29-un ev sahibi kimi dəstəkləyirik"