Румен Радев: Мы поддерживаем Азербайджан в качестве страны-хозяйки СОР29

Россия наложила вето на кандидатуры всех стран из Европейского союза на прием СОP29 в будущем году. Поэтому единственным выходом было отзыв наших кандидатур в пользу Азербайджана стать хозяйкой следующего заседания. Как передает корреспондент Report из

Россия наложила вето на кандидатуры всех стран из Европейского союза на прием СОP29 в будущем году. Поэтому единственным выходом было отзыв наших кандидатур в пользу Азербайджана стать страной- хозяйкой следующей конференции.



Как передает корреспондент Report из Сербии, об этом заявил журналистам президент Болгарии Румен Радев.



"Остались кандидатуры только Азербайджана и Армении. И мы очень рады, что Азербайджан примет СОР в будущем году. Мы поддерживаем Азербайджан", - сказал он.