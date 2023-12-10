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Румен Радев: Мы поддерживаем Азербайджан в качестве страны-хозяйки СОР29

Румен Радев: Мы поддерживаем Азербайджан в качестве страны-хозяйки СОР29 Россия наложила вето на кандидатуры всех стран из Европейского союза на прием СОP29 в будущем году. Поэтому единственным выходом было отзыв наших кандидатур в пользу Азербайджана стать хозяйкой следующего заседания. Как передает корреспондент Report из
Энергетика
10 декабря 2023 г. 15:23
Румен Радев: Мы поддерживаем Азербайджан в качестве страны-хозяйки СОР29

Россия наложила вето на кандидатуры всех стран из Европейского союза на прием СОP29 в будущем году. Поэтому единственным выходом было отзыв наших кандидатур в пользу Азербайджана стать страной- хозяйкой следующей конференции.

Как передает корреспондент Report из Сербии, об этом заявил журналистам президент Болгарии Румен Радев.

"Остались кандидатуры только Азербайджана и Армении. И мы очень рады, что Азербайджан примет СОР в будущем году. Мы поддерживаем Азербайджан", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Rumen Radev: "Biz Azərbaycanı COP29-un ev sahibi kimi dəstəkləyirik"

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