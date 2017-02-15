Руководству "Газпрома" урезали зарплаты

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Правлению "Газпрома" снизили зарплаты более чем на 15%. Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, доходы правления "Газпрома" снизились впервые за последние годы.

В отчете компании за четвертый квартал 2016 года говорится, что совокупные выплаты правлению за прошлый год составили 2,448 млрд рублей или 43 млн долларов, что на 9,4% меньше, чем выплаты за 2015 год. Учитывая, что в правление "Газпрома" входят 17 человек, включая главу компании Алексея Миллера, в среднем доход каждого из членов правления за прошлый год составил около 144 млн рублей или 2,5 млн долларов, и около 12 млн рублей или 210 тыс. долларов в месяц.

"Доходы руководства "Газпрома" довольно широко освещаются в российской прессе, – комментирует глава East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. – Увеличение выплат на фоне заявлений правительства об отсутствии денег для других граждан было бы неуместным. Президент не хочет раздражать избирателей накануне выборов".