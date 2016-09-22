Руководство SOCAR в ближайшие дни отправится в Грецию для обсуждения вопроса по DESFA

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Руководство Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в конце этого месяца отправится в Грецию для обсуждения вопроса приватизации 66% пакета акций оператора газораспределительной сети Греции – DESFA.

Как передает Report, об этом сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

"Мы провели переговоры по данному вопросу. Они тоже ждут этой встречи. Скорее всего, к концу месяца состоится встреча с руководством Греции с моим участием" – отметил Р.Абдуллаев.

Отметим, что итальянская компания Snam выразила желание принять участие в приватизации 66% пакета акций DESFA совместно с SOCAR.

В то же время греческие СМИ сообщают о запланированной встрече между представителями SOCAR и греческими властями. Хотя точная дата не сообщается, стороны намерены встретится как можно скорее для скорейшего урегулирования вопроса.

По информации, 20 сентября представители Snam встретились с официальными лицами министерства энергетики Греции.

Напомним, что в 2013 году SOCAR стал победителем международного тендера на продажу 66% акций DESFA за 400 млн. евро. Однако впоследствии Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения и приступила к расследованиям. Правительство Греции, исходя из принципа недопущения монополии, предлагает продать 17% пакета акций DESFA третьей стороне. Итальянская компания Snam заинтересована в приобретении 17%-ного пакета акций.

В июле этого года министр энергетики Греции Панос Скурлетис предложил внести поправки в действующее законодательство, которые непосредственно повлияют на бизнес DESFA. Принятая парламентом поправка значительно снижает рыночную стоимость и будущую прибыль DESFA.