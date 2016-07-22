Руководство ​SOCAR Turkey Enerji A.Ş встретилось с министром экономики Турции - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 09:54

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Руководство SOCAR Turkey Enerji A.Ş, являющейся дочерней структурой Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, встретилось с министром экономики этой страны Нихадом Зейбекчи.

Об этом Report сообщает со ссылкой на компанию.

"Председатель Правления SOCAR Turkey Enerji A.Ş и Petkim Holding Вагиф Алиев и генеральный директор SOCAR Turkey Enerji A.Ş Заур Гахраманов встретились с министром экономики Нихадом Зейбекчи", - говорится в сообщении.

Отметим, что компания SOCAR начала деятельность в Турции в 2008 году после приватизации Petkim Holding и функционирует здесь под названием SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

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В ходе встречи обсуждены проводимые SOCAR в Турции проекты, подчеркнуто, что инвестиционные проекты проводятся в соответствии с графиком. Отмечалось, что последние события в Турции не повлияли на реализацию проектов и работы идут по графику. В то же время подчеркнуто, что, как отмечал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, SOCAR представляет в Турции 40-тысячную семью и считает эту страну родным домом. Инвестиции в экономику Турции будут расти. Министр экономики Турции Нихад Зейбекчи отметил, что SOCAR – один из крупнейших инвесторов Турции и реализуемые им проекты имеют важное значение для экономики Турции. Он пожелал удачи SOCAR в деятельности в Турции.