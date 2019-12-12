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Руководство SOCAR посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Руководство SOCAR посетило могилу общенационального лидера

Руководство и представители многотысячного коллектива Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в день почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева посетили его могилу на Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, представители компании возложили цветы на могилу строителя и архитектора современного Азербайджана Гейдара Алиева, который стал гарантом независимости страны, основателем нефтяной стратегии, сыгравшей ключевую роль в экономическом развитии и укреплении национальной государственности страны.

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