Руководство SOCAR посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

15:48

В преддверии дня памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева руководство Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) посетило его могилу в Аллее почетного захоронения.

Как передает Report, информацию об этом распространил SOCAR.

Представители руководства компании в знак глубокого уважения и почтения азербайджанских нефтяников к памяти общенационального лидера, создателя и архитектора суверенного Азербайджанского государства, основоположника энергетической стратегии, сыгравшей исключительную роль в развитии нашей экономики и укреплении национальной государственности Гейдара Алиева возложили цветы к его могиле, прочти молитвы за упокой души.