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Руководство SOCAR посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Руководство SOCAR посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева 15:48
Энергетика
11 декабря 2021 г. 16:14
Руководство SOCAR посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

В преддверии дня памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева руководство Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) посетило его могилу в Аллее почетного захоронения.

Как передает Report, информацию об этом распространил SOCAR.

Представители руководства компании в знак глубокого уважения и почтения азербайджанских нефтяников к памяти общенационального лидера, создателя и архитектора суверенного Азербайджанского государства, основоположника энергетической стратегии, сыгравшей исключительную роль в развитии нашей экономики и укреплении национальной государственности Гейдара Алиева возложили цветы к его могиле, прочти молитвы за упокой души.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR rəhbərliyi Ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

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