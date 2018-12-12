Руководство SOCAR посетило могилу Гейдара Алиева

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Руководство и представители многотысячного коллектива Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в день почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева посетили его могилу в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, представители компании возложили цветы на могилу строителя и архитектора современного Азербайджана Гейдара Алиева, который стал гарантом независимости Азербайджана, основателем энергетической стратегии, сыгравшей ключевую роль в экономическом развитии и укреплении национальной государственности страны.