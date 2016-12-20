Руководство поисково-спасательного штаба на месте ознакомилось со спасательными мероприятиями

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики "О некоторых мероприятиях в связи с происшествием на нефтесборном пункте Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана" от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.

Как сообщили Report из поисково-спасательного штаба, руководство штаба на месте ознакомилось со спасательными мероприятиями. В соответствии с поручениями и рекомендациями руководства штаба, с учетом погодных условий, скорости и направления ветра и подводного и надводного течения, принято решение о расширении зоны поисков. Поисково-спасательные операции охватывают территорию длиной 125 км и шириной 108 км.