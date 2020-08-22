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Report Georgia

Руководство "Азеригаз" осуществило прием граждан

Руководство "Азеригаз" осуществило прием граждан Для участия граждан в приеме были созданы условия с соблюдением требований карантинного режима
Энергетика
22 августа 2020 г. 17:21
Руководство Азеригаз осуществило прием граждан

Генеральный директор Производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев в формате видеосвязи провел прием граждан Бардинского района, заместитель генерального директора по продажам и эксплуатации Джахид Гусейнов принял жителей Агджабединского района, а заместитель генерального директора по охране труда Джейхун Шихалиев провел онлайн-прием для жителей Бейлаганского района.

Об этом Report сообщили в "Азеригаз".

На приеме более 30 граждан регионов поочередно выступили. В ходе беседы с генеральным директором ПО граждане высказали мнения относительно газификации населенных пунктов, прокладки уличных газовых линий и по другим вопросам. Руководство "Азеригаз" внимательно выслушало обращение каждого гражданина. Было обеспечено исполнение большинства обращений, и ответственным лицам Тертерского регионального управления газоснабжения были даны соответствующие поручения на месте.

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