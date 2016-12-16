Руководители МЧС и SOCAR проводят оперативное обсуждение на месте аварии

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев прибыли на место происшествия в связи с обрушением в море эстакады в нефтесборном пункте №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время они проводят осмотр места происшествия и проводят оперативные обсуждения с руководителями соответствующих структур, участвующих в поисках без вести пропавших нефтяников.