Руководители крупнейших нефтяных компаний верят в развитие рынка

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ За минувший месяц нефть подешевела на 10%, но руководители нефтяных компаний настроены вполне оптимистично.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, аналитики Goldman Sachs попытались разобраться, насколько успешно крупные нефтепроизводители пережили период спада, длившийся почти три года.

"Прочитав более тысячи страниц отчетности за четвертый квартал, мы пришли к весьма оптимистичному выводу: большинство директоров уверены, что худшее уже позади, и теперь начинается период роста", - отмечают в Goldman. По мнению аналитиков, некоторые компании более осторожны, однако в целом отрасль проходит период реорганизации и перестройки.

По оценкам банка, около 85% рассмотренных компаний планируют нарастить капитальные расходы в 2017 году - иными словами, они готовятся к увеличению объема добычи. Кроме того, в период устойчивого падения цен многие производители научились экономии, поэтому когда цены действительно пойдут в рост, они получат еще больше преимуществ, чем прежде.

Генеральный исполнительный директор Schlumberger Ltd. Паал Кибсгаард заявил, что дно уже пройдено, и вскоре на всех рынках начнется восстановление.

Роберт Дадли из BP сообщает, что в 2017 году компания планирует запустить самые масштабные проекты за всю свою историю. "Около 40% экономии по всей цепочке поставок обусловлено повышением эффективности. В целом, около 75% достигнутых в этом направлении результатов будут сохраняться в любых условиях".