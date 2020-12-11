Руководитель проекта: Пандемия затруднила процесс строительства IGB

По словам исполнительного директора IGB, далее последуют работы по прокладке оптоволоконного кабеля и восстановлению завершенных участков

Пандемия COVID-19 затрудняет работы по ускорению строительства интерконнектора Греция-Болгария (Interconnector Greece – Bulgaria: IGB).

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила руководитель проекта по Болгарии Теодора Георгиева.

Несмотря на это, геодезические изыскания и доставка линейных труб будут завершены в течение нескольких дней: "Расчистка полосы отвода вдоль маршрута завершена примерно на 85%. Прокладка труб идет по графику, и по состоянию на 8 декабря проложено 114 км в рамках подготовки к следующим этапам. Также продолжаются сварочные работы. Сейчас выполнено более 80 км автоматической и ручной сварки, более 50 км сваренных труб уложены в траншею", - рассказала она.

По словам исполнительного директора IGB, далее последуют работы по прокладке оптоволоконного кабеля и восстановлению завершенных участков.