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    Рухани: Иран успешно обходит санкции США

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Во избежание санкций США Иран пользуется обходными каналами для продажи своих углеводородов.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил президент страны Хасан Рухани.

    "По вопросу экспорта углеводородов, к счастью, у нас есть различные пути для продажи нефти, которыми активно пользуемся. Мы с гордостью обходим санкции США", - сказал президент.

    Роухани подчеркнул, что все страны знают, что такие жестокие и незаконные санкции направлены против иранского народа, а не против какого-либо лица, учреждения или государственной организации.

    Отметим, 5 ноября вступили в силу санкции США против иранского нефтяного сектора. Как объявило министерство финансов США, санкции введены против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

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